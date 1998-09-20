Врачи раскрыли все причины эмоциональной усталости
Данный тип усталости больше известен как «Синдром эмоционального выгорания». Как правило, синдром выгорания случается в результате интенсивной трудовой деятельности, из-за продолжительной напряженной работы или слишком большого объема возложенных должностных обязанностей.
Те, кто страдает от такого типа усталости, чувствуют себя эмоционально опустошенными, становятся равнодушными и безразличными к своей повседневной деятельности и обязанностям. Их производительность катастрофически падает, а вместе с ней стремительно снижается самооценка, коммуникабельность, а от хорошего настроения не остается и следа.
Очень важно помнить, что некоторые люди более склонны к эмоциональной усталости. Неуверенные в себе люди, те, у кого низкая самооценка и нуждающиеся в постоянном одобрении других личности гораздо быстрее станут жертвами эмоциональной усталости. А также те со временем могут выгорать, те, у кого низкая устойчивость к стрессу, особенно если они не могут найти желаемую рабочую среду.
Что вызывает усталость
Вполне очевидно, усталость не может беспричинно возникнуть в здоровом теле. Болезни, вызываемые состоянием «усталости», могут варьировать от случая к случаю, и даже быть сугубо индивидуальными для каждого типа усталости.
Утомление
Одной из основных причин усталости является утомление (физическое или психическое). Каждый день организмом прилагается масса усилий, чтобы потреблять энергию от сна и от поступающих с пищей калорий. Дальше трудовая деятельность. Равномерное чередование труда и отдыха дает возможность организму к самовосстановлению затраченных на работу сил. И даже если однажды возникает перегруз организма, он быстро устраняется посредством установления нормального цикла сна.
Однако физические или умственные усилия в течение длительного времени могут привести к острой усталости, требующей более длительного периода отдыха.
Лишение сна
Лишение сна может вызвать состояние сонливости, а несколько позже привести и к усталости. Нарушение цикличности сна может повлиять на когнитивные процессы организма. В свою очередь это значительно снижает эффективность использования дневного времени. Внимание становится рассеянным, концентрация падает, способность решать проблемы сводится на «нет». Продолжительность полноценного отдыха взрослого человека составляет от 7 до 9 часов, для детей нужно чуть больше времени:
от 10 и 13 часов - детям в возрасте от 3 до 5 лет
от 9 и 11 - детям в возрасте от 6 до 13 лет
от 8 и 10 - подростками в возрасте от 14 до 17 лет
Лишение сна может провоцировать возникновение заболевания, называемого апноэ во сне, которое происходит во время сна вследствие чрезмерного сужения дыхательных путей, расположенных в горле. В этот момент мозг получает сигнал тревоги о том, что организм больше не дышит и не просыпается автоматически. В частности, болезнь больше затрагивает мужчин. Многие даже не знают, что они страдают от этого. Хотя апноэ вызывает храп, худшие симптомы - частые пробуждения в течение ночи.
В то же время чрезмерный сон может вызвать усталость из-за дисбаланса, который он вызывает в циркадианном ритме тела.
Минеральный дефицит
Общей причиной усталости является нехватка минералов. Дефицит железа, в частности, может привести к снижению способности эритроцитов связывать кислород, что приводит к плохому функционированию центральной нервной системы.
Продукты, которые приводят к усталости
Несколько продуктов питания (продукты или напитки) содержат вещества, которые могут вызывать усталость и сонливость. Список может показаться неожиданным, так как многие из них потребляются для повышения уровня энергии.
сладости
Сладости. Повышая уровень сахара в крови, они способствуют быстрому повышению тонуса организма. однако как только этот уровень падает, ощущение усталости наваливается с утроенной силой.
Все продукты из белой муки могут усиливать усталость, потому что они не содержат витаминов, минералов или клетчатки, которые могли бы обеспечить организм энергией.
Обработанное мясо, колбасы или продукция фаст-фуда, жирные и жареные продукты, вызывают усталость, поскольку организму требуется много времени, чтобы переваривать их.
Предпочтительный источник белка вегетарианцев, соевые бобы, содержат вещество оксин, который может вызывать сонливое состояние.
Вишня является источником мелатонина - гормона, который играет роль в инициировании и поддержании сна. Мелатонин также вырабатывается организмом человека. Среди продуктов, которые помогают организму вырабатывать его, позицию лидера занимает грецкий орех.
Глицин, содержащийся в ромашковом чае, не только обладает небольшим слабительным эффектом, но и может действовать как успокаивающее средство.
Последнее, но не менее важное, избыток кофеина может вызвать усталость косвенно. Потребление кофе и черного чая действительно дают огромное количество энергии для активной повседневной деятельности. Но чрезмерное потребление данных бодрящих напитков приводит к стенокардии, повышенному кровяному давлению, тревоге и бессоннице. Когда уровень кофеина стремительно снижается, организм испытывает внезапную и сильную усталость.
Лекарства, которые вызывают усталость
Как и в случае с пищей, многие лекарственные вещества могут вызывать усталость и сонливость. Среди наиболее агрессивных в данном отношении препаратов следующие группы:
таблетки
•Медикаментозное лечение аллергии средствами, известными как антигистаминные препараты;
•Антидепрессанты, особенно трициклические;
•Препараты против тревоги, такие как диазепам или Xanax;
•Препараты для снижения психического напряжения
•Фармацевтические средства для лечения рака;
•Желудочно-кишечные препараты (противорвотные и антидиабетические средства), которые устраняют тошноту, прекращают рвоту или лечат диарею;
•Опиоидные анальгетики;
•Противосудорожные препараты, используемые для улучшения состояния при эпилепсии.
Усиление усталости
Каверзность состояния усталости заключается в том, что если она не вызвана утомлением, недостатком сна, едой или лекарствами, то это может быть одним из симптомов следующих заболеваний и аффектов:
анемия;
тревожность;
апноэ сна;
заболевания сердца;
рак;
депрессия;
сахарный диабет;
Легочная эмфизема;
Вирусные или бактериальные инфекции;
фибромиалгии;
гипертиреоз;
гипотиреоз;
ожирение;
Рассеянный склероз;
Нарушения иммунной системы.
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