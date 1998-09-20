Ученые нашли причину постоянного аппетита

Доказано наукой: лишний вес снижает вкусовую чувствительность, а это заставляет мозг требовать больше еды.К такому выводу пришла одна группа исследователей Канадского института диетологии. Оказалось, что с этой проблемой сталкивается 87% людей с лишним весом. В эксперименте было установлено, что при лишнем весе в жировой ткани возникает хроническое воспаление. При этом организм начинает производить особые молекулы - цитокины, которые обеспечивают мобилизацию всех сил на борьбу с воспалением, но одновременно нарушают чувствительность ко вкусу.?Ученые считают, что именно потеря способности распознавать вкусы и наслаждаться едой вынуждает полных людей есть больше сладкой, жирной и соленой пищи. Так "любители поесть" пытаются заполнить вкусовые пробелы, а в результате попадают в замкнутый круг, набирая ещё больше килограммов!Как это исправить? Питайся осознанно. Ешь медленно, умей наслаждаться каждым съеденным кусочком, и не забывай - мы то, что мы едим.