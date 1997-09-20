Аспирин оказался опасным для здоровья

Сотрудники медицинских учреждений часто советуют пожилым людям, перенесшим инфаркт или инсульт, принимать аспирин в качестве профилактики.Однако новое исследование подтверждает, что препарат не только является бесполезным, но и может вызвать внутреннее кровоизлияние у людей старше 70 лет.В исследовании участвовало более 19 тысяч человек в возрасте от 70 лет, не имевших заболеваний сердечно-сосудистой системы. Респондентов разделили на две группы. Участники одной группы принимали аспирин дозировкой 100 мг в день, остальным прописали плацебо.Согласно эксперименту, приём аспирина никак не влияет на сердечно-сосудистую систему, но создаёт угрозу внутренних кровотечений.