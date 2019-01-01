Ученые установили зависимость между кормлением грудью и IQ ребенка

Результаты нового исследования показали, что люди, на протяжении года кормившиеся грудью, обладают более высокими показателями IQ и в среднем больше зарабатывают, чем те, которые ели из бутылочки.Во время исследования жизнь 3,5 тыс. младенцев Великобритании отслеживалась в течение 30 лет. Вскормленные грудью, независимо от происхождения и социального положения, в среднем учились на 9 месяцев дольше и потом зарабатывали на 20% больше среднего уровня в Великобритании.Даже короткое кормление грудью была весьма полезным: 3-6 месяцев кормления грудью прибавляют ребенку 2 пункта IQ в отличие от тех, родители которых перешли на искусственное кормление после 1 месяца.По мнению ученых, грудное молоко играет важную роль в развитии головного мозга, так как в его состав входят сложные насыщенные жирные кислоты. Результаты этого исследования способны повысить давление на молодых мам, испытывающих трудности с кормлением грудью.«Грудь – это неплохо для ребенка, однако не всегда хорошо для мам», – заявила Рэйчел Берроуз, редактор самого крупного в Британии сайта о воспитании детей.По данным, 70% мам считают, что общество недостаточно хорошо поддерживает мам, кормящих грудью, а 48% считает, что лично им не была оказана соответствующая поддержка, чтобы продолжать кормление грудью. Поэтому 81% молодых мам практикуют грудное вскармливание, но только треть продолжает это делать в течение рекомендуемых 6 месяцев.