Создано новое сердце без пульса
Уникальный рабочий аналог искусственного сердца, который создан специалистами из США, уже протестирован на крупных животных. Результаты данных испытаний показали, что сердце дает животным возможность передвигаться по беговой дорожке и жить не меньше месяца перед тем, как их усыпят. Это делается для того, чтобы у ученых была возможность изучить влияние протеза сердца на головной мозг, печень и прочие органы.
Специалисты американской компании BiVACOR, штаб-квартира которой расположена в Кардиологическом институте Техаса, активно работают над вариантом этого сердца для человека. Стоит отметить, что обычное сердце на протяжении года сокращается 42 миллиона раз, однако у этого протеза совсем нет сокращений. Разработчики нового протеза считают свой искусственный аналог сердца превосходящим все существующие, которые создавались за последние 50 лет.
Как выяснилось, этот протез прекрасно сочетается с легкими и почками. Внутри бионического сердца имеется вращающийся диск с ребрами, который поддерживается двумя магнитными полями, не дающими ему ни к чему прикасаться. Этот диск крутится с интервалом в 2000-3000 оборотов в минуту, создавая необходимое количество энергии для прокачки крови по всему организму.
В нашей стране тысячи пациентов стоят в очереди на пересадку сердца, однако многие из них так и не дождутся ее. Поэтому создание искусственного сердца даст возможность совершить прорыв в кардиологии и в медицине в целом.
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