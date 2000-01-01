Создано новое сердце без пульса

Группой ученых из США создано искусственное сердце, которое совсем не сокращается. Следовательно, в организме человека, который перенес трансплантацию, не будет ни сердцебиения и ни пульса.Уникальный рабочий аналог искусственного сердца, который создан специалистами из США, уже протестирован на крупных животных. Результаты данных испытаний показали, что сердце дает животным возможность передвигаться по беговой дорожке и жить не меньше месяца перед тем, как их усыпят. Это делается для того, чтобы у ученых была возможность изучить влияние протеза сердца на головной мозг, печень и прочие органы.Специалисты американской компании BiVACOR, штаб-квартира которой расположена в Кардиологическом институте Техаса, активно работают над вариантом этого сердца для человека. Стоит отметить, что обычное сердце на протяжении года сокращается 42 миллиона раз, однако у этого протеза совсем нет сокращений. Разработчики нового протеза считают свой искусственный аналог сердца превосходящим все существующие, которые создавались за последние 50 лет.Как выяснилось, этот протез прекрасно сочетается с легкими и почками. Внутри бионического сердца имеется вращающийся диск с ребрами, который поддерживается двумя магнитными полями, не дающими ему ни к чему прикасаться. Этот диск крутится с интервалом в 2000-3000 оборотов в минуту, создавая необходимое количество энергии для прокачки крови по всему организму.В нашей стране тысячи пациентов стоят в очереди на пересадку сердца, однако многие из них так и не дождутся ее. Поэтому создание искусственного сердца даст возможность совершить прорыв в кардиологии и в медицине в целом.