Жертвы диагноза метастатический рак стали дольше жить

Примерно две трети пациентов, которые столкнулись с таким диагнозом как метастатический рак, сегодня проживают не менее 5 лет после его установки. Такой вывод сделали американские ученые после проведения исследования.Ученые из Центра по контролю и предотвращению заболеваний США в период с 2003 по 2010 годы проследили за выживаемостью пациентов, которые столкнулись с метастатическим раком. Как выяснилось, средняя пятилетняя выживаемость с данным типом опухолей, уже распространившихся на ближайшие к ним ткани, достигает 65%.В США действует федеральная программа известная под названием «Здоровые люди», цель которой повысить этот показатель до 71,7% к 2020 году. Самая лучшая выживаемость наблюдалась у пациентов 45-летнего возраста, у них этот показатель составлял 81%. У людей с диагнозом рак простаты 5-летняя выживаемость составила 97%, а у женщин с раком молочной железы — 88%. Самая низкая выживаемость прослеживалась при метастатической онкологии легких, которая зачастую распространяется на кости и мозг, она составила всего 18%.«40 лет назад этот показатель выживаемости был в два раза меньше, — отмечает Лиза Ричардсон, являющаяся автором исследования. – На протяжении последних лет он все время рос, и я думаю, что мы и в дальнейшем будем наблюдать за протекание этого процесса».Подобные достижения онкологии Ричардсон поясняет повышением качества диагностики и методов лечения пациентов. Несмотря на то, что уровень медицины действительно подрос, и некоторые виды онкологии стали лучше вылечиваться, существенное значение имеет более ранняя диагностика. Впрочем, это означает и то, что статистика учитывает больше раковых больных, проживших 5 лет со времени установки диагноза. Ранее у них выявились опухоли на более поздних стадиях, и те же 5 лет они просто не могли прожить.