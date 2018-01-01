Выявлен эффективный способ защиты от диабета и ожирения

Сотрудники Медицинского центра детской больницы в Цинциннати предлагают блокировать белок Ago2. По их мнению, это позволит предотвратить развитие диабета 2-го типа. Белок подавляет синтез РНК в печени, поддерживая энергетический баланс, предупреждая развитие жирового гепатоза печени, диабета 2-го типа и ожирения.Белок Ago2 замедляет метаболизм и влияет на способность печени перерабатывать пищу с высоким содержанием жира. Это показали эксперименты с грызунами, у части которых блокировали синтез белка Ago2 в печени. Всех животных кормили жирными продуктами. В итоге у контрольной группы с рабочим белком начало развиваться ожирение и сахарный диабет, а у основной - показатели жирового обмена были стабильными, признаков ожирения и диабета не наблюдалось.В отчете специалистов говорится: "Открытие участия Ago2 в обменных процессах крайне важно, и оно объединяет уже имеющиеся данные о синтезе различных соединений в печени и об энергетическом обмене. Мы считаем, что наши данные станут основой для нового вида терапии пациентов, склонных к ожирению и развитию диабета 2-го типа".