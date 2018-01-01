Кишечные бактерии можно превратить в батарейки, уверены ученые

Бактерии, обитающие в желудочно-кишечном тракте, вызывающие диарею и выкидыши, способны вырабатывать электричество. Речь идет о Listeria monocytogenes, продуцирующих электрический ток во время удаления отходов жизнедеятельности из своих клеток.Ученые Университета Калифорнии считают, что из этих бактерий можно сделать "живые батарейки". И аналогичным образом возможно использовать и другие бактерии. Специалисты уже пробовали создавать такие батарейки, присоединяя электрический проводник к емкости с бактериями.Известно, что многие бактерии генерируют электричество, только когда им это необходимо. Например, генерация может происходить, когда падает уровень кислорода. Если научиться манипулировать данным процессом, то получится батарейка, активируемая по сигналу.