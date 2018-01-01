Кишечные бактерии можно превратить в батарейки, уверены ученые
Ученые Университета Калифорнии считают, что из этих бактерий можно сделать "живые батарейки". И аналогичным образом возможно использовать и другие бактерии. Специалисты уже пробовали создавать такие батарейки, присоединяя электрический проводник к емкости с бактериями.
Известно, что многие бактерии генерируют электричество, только когда им это необходимо. Например, генерация может происходить, когда падает уровень кислорода. Если научиться манипулировать данным процессом, то получится батарейка, активируемая по сигналу.
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