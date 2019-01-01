Медики рассказали, что можно "занести" в организм с чернилами для тату

Шелушение, сыпь, бугры или месиво - что ждет татуировку через несколько недель зависит лишь от мастера, который ее делает, и от вас самих.Случается так, что после нанесения татуировки клиент начинает ощущать недомогания или видит сыпь на теле. Сегодня мы разберемся, что вместе с чернилами можно «занести» в организм.Аллергический красныйСпециалисты по лазерным технологиям в косметологии утверждают, что именно красный пигмент в чернилах наиболее часто вызывает аллергию.Все дело в том, что этот пигмент в своем составе содержит ртуть, соли ртути или ее минералы. И речь не о той ртути, которая у нас в термометрах, это минерал розово-красного цвета. В измельченном виде его используют для получения тату-пигментов.В группу риска попадают люди, который склонны к аллергии на цветение, продукты или шерсть животных.СтафилококкСамая безобидная из инфекций, с которой может столкнуться пациент с татуировкой - золотистый стафилококк.Бактерии золотистого стафилококка относятся к флоре, которая обитает у нас на коже. Как правило, иммунитет с ними может справиться. Однако в случае, если клиент не ухаживает за новой татуировкой, развивается инфекция, для которой характерны гнойное воспаление и рубцевание.ГепатитНи для кого не секрет, что люди с татуировками на теле находятся в группе риска заражения гепатитом. Все дело в том, что иногда мастера недоброкачественно выполняют стерилизацию своего оборудования.РакНе так давно стало известно о шокирующем случае. 30-летняя женщина обнаружила под своей кожей странные комки и обратилась к врачам. Медики выяснили, что у нее увеличились лимфоузлы, которые, как оказалось, впитали пигмент от тату-чернил. Стоит отметить, что пациентка нанесла татуировку на тело еще 15 лет назад, но лишь недавно иммунная система дала сбой. В результате лимфоузлы пришлось удалить.Научные исследования подтверждают, что пигмент, попадающий в кожу, способен мигрировать по организму и в итоге оказывается в лимфоузлах, отвечающих за иммунитет. А чем больше разрушается иммунная система, тем выше риск заболеть онкологией. Кроме того риск возрастает еще больше, если татуировка наносится на участок кожи, где есть родинка.Красота и безопасностьИдеальным вариантом будет обращение к дерматологу перед нанесением рисунка. Так вы сможете понять, есть ли у вас противопоказания к татуировке - аллергия или кожные заболевания.Кроме того специалисты настоятельно рекомендуют обращать внимание на внешний вид татуировщика, его кабинет. Мастер должен использовать одноразовые иглы, перчатки, маски, стерильное оборудование. Также для каждого клиента мастер обязан использовать новые контейнеры с чернилами.?Что касается рабочего места мастера, там не должно быть лишних предметов и вещей вроде телефона, кошелька, ключей. У мастера должен быть сертификат, который подтверждает, что он имеет право работать. После того, как процедура будет выполнена, специалист обязан дать письменные и устные рекомендации по уходу за татуировкой. Стоит помнить, что неправильный уход за свежим рисунком - причина многих проблем со здоровьем.