Врачи назвали неожиданные причины набора веса

Эти причины набора лишнего веса не связаны с едой.Внезапное и необъяснимое увеличение массы тела может стать неприятной неожиданностью, особенно когда ежедневный рацион питания и физическая активность регулярны и стабильны.И прежде чем искать решение, нужно определить источник проблемы.Следующие 4 состояния могут быть причиной увеличения массы тела:Расстройство щитовидной железыЕсли щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов, это может свидетельствовать о заболевании Хашимото или гипотиреозе. Среди многих связанных с этим состоянием симптомов необъяснимое увеличение массы тела и постоянная усталость являются наиболее распространенными.Если долгое время игнорировать симптомы и не обращаться за помощью к специалисту, может развиться ряд осложнений. После установления диагноза, как правило, врачи назначают лечение, которое направлено на компенсацию недостаточности гормонов щитовидной железы. Как только будет подобрана правильная доза препарата для гормонозаместительной терапии, то масса тела, скорее всего, придет в норму.БессонницаПринято считать, что для поддержания здоровья взрослому человеку необходимо спать 7–9 ч в сутки. Многие люди знают, что недостаточность сна отрицательно влияет на состояние организма и настроение. К тому же зачастую бессонница приводит к усилению чувства голода и аппетита и заставляет чаще заглядывать в холодильник по ночам.Однако результаты недавних исследований шведских ученых показывают, что бессонница приводит не только к ночным перекусам. Эксперты сообщают о том, что ночи, проведенные в отсутствии сна, вызывают изменения в организме, обусловливающие усиление процессов запасания жира.ДепрессияВо многих случаях депрессия может сопровождаться изменениями массы тела: порой, это уменьшение массы тела, а иногда - ее резкое увеличение.Данные некоторых исследований свидетельствуют о том, что депрессивный человек становится апатичным, что приводит к снижению физической активности. В другом случае депрессивный человек может связывать поедание большого количества сладостей или фастфуда с процессом преодоления жизненных неурядиц.Белинда Нидхэм (Belinda Needham), доцент Университета Алабамы в Бирмингеме (University of Alabama at Birmingham), США, сообщила об увеличении производства гормона стресса - кортизола во время депрессии. Опытным путем она установила, что повышенный уровень кортизола в крови может приводить к увеличению массы тела.Заболевание Кушинга«Обычно заболевание Кушинга характеризуется значительным снижением работоспособности и рядом осложнений, среди которых сахарный диабет, высокое артериальное давление и высокий уровень холестерина», - отмечает доктор Решми Сринат (Reshmi Srinath), доцент кафедры диабета, эндокринологии и заболеваний костей Медицинской школы Икан горы Синай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai), США.Чрезмерное увеличение массы тела, сопровождаемое красными растяжками вокруг живота, - явный признак этой патологии. Р. Сринат также отмечает, что увеличение массы тела происходит в области туловища и затылка, однако при этом руки и ноги остаются худыми. Если человек отмечает у себя вышеперечисленные симптомы, ему следует немедленно обратиться за медицинской помощью.