8 мифов о питании, из-за которых портится здоровье

В последнее время углеводы имеют не самую приятную репутацию, некоторые люди убеждены, что правильное питание должно содержать лишь минимальное их количество. На самом деле все совершенно не так. Познакомьтесь с рядом заблуждений на эту тему и постарайтесь не верить в ложную информацию, чтобы не навредить своему организму.Миф № 1: углеводы лишают человека энергииНа самом деле каждая клетка в организме человека нуждается в углеводах для энергии. Если мозг не может получить глюкозу из углеводов, он начинает использовать кетоны из жиров. Исследования демонстрируют, что при таком процессе мозг функционирует хуже. Атлеты всегда стараются употреблять больше углеводов перед соревнованиями, потому что это действительно незаменимый источник сил. Постарайтесь регулярно перекусывать и не бойтесь питательных веществ, тогда у вас не будет резких приступов голода и упадка сил.Миф № 2: всем стоит отказаться от глютенаВ магазинах появляется все больше и больше продуктов без глютена, но это не означает, что они действительно полезны для здоровья. Менее одного процента людей страдает от целиакии. Если у вас нет данного заболевания, нет никакого смысла избегать глютена. Многие люди, которые самостоятельно ставят себе диагноз, ошибаются. Есть состояния, симптомы которых могут напоминать непереносимость глютена. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем вы начнете удалять основные группы продуктов из своего питания.Миф № 3: отказ от глютена помогает похудетьВозможно, вы думаете, что диета без глютена поможет сократить количество употребляемых калорий. Это не так! Исследования показали, что люди с лишним весом при переходе на такую диету нередко только набирают килограммы.Миф № 4: люди не должны употреблять крахмалистую пищуПо данным исследований, предки современного человека тоже употребляли крахмалистые продукты. Уже тридцать тысяч лет назад европейцы использовали муку. Крахмалистые злаки были найдены на зубах неандертальцев. Во времена охоты и собирательства люди ели и мясные продукты, но большая часть калорий поступала все же именно из растительной пищи.Миф № 5: углеводы вызывают диабет второго типаНа самом деле вы вполне можете есть хлеб, не опасаясь, что столкнетесь с диабетом. Исследования показали, что диета, богатая цельными злаками, снижает риск развития диабета на двадцать-тридцать процентов. Опасны жиры – они могут повышать уровень сахара в крови и приводить к тому, что человеку с диабетом первого типа будет требоваться больше инсулина.Миф № 6: употребление углеводов вызывает болезни сердцаНе стоит считать, что углеводная пища - это враг вашего сердца. Люди, которые придерживаются низкоуглеводной диеты, отличаются повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто ест больше углеводов. Исследования демонстрируют, что люди, избегающие углеводов, нередко едят много животного белка, что может быть вредно.Миф № 7: злаки вызывают воспалительные процессыНекоторые люди убеждены, что углеводы полны компонентов, вызывающих воспаление и ведущих к разнообразным заболеваниям, но исследования демонстрируют обратное. К примеру, ученые установили, что женщины, которые регулярно едят цельные злаки, менее склонны к воспалениям, чем те, которые их обычно избегают.Миф № 8: углеводы повышают уровень глюкозы в кровиНа самом деле высокоуглеводная диета может скорее стать причиной снижения уровня глюкозы. По данным некоторых исследований, люди, получающие восемьдесят процентов калорий из углеводов, отмечают заметное снижение уровня сахара в крови. У вас определенно нет никаких причин отказываться от любимых продуктов.