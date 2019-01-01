Названы самые бесполезные медицинские процедуры

Дорогостоящая диагностика и лечение не всегда оказываются полезными для пациентов. Прежде чем выполнять все, что назначает врач, следует попросить предоставить дополнительную информацию. Ученые из Университета Мэриленда на основе анализа базы данных медицинских и биологических публикаций PubMed составили десятку самых неэффективных диагностических процедур и методов лечения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ScienceAlert.Ученые при поиске использовали такие ключевые слова, как «чрезмерное лечение», «ненужное». Всего они проанализировали 2252 статьи, из которых 1224 обращались непосредственно к чрезмерному использованию лекарств, в том числе к случаям, когда оно скорее вредило, нежели помогало. В итоге из них было выделено 122 статьи, на основе которых и составлен список наиболее бесполезных таблеток и процедур, которые прописывают врачи своим пациентам, часто не желая тратить время на более эффективную диагностику. Это вовсе не значит, что эти процедур не нужно делать. Но важно понимать, что они проведены не зря.Трансэзофагеальная эхокардиографияПроще говоря, это ультразвукового исследования сердца, когда датчик датчик помещается в пищевод. Врач может использовать этот метод вместо того, чтобы просто сделать электрокардиограмму. Ученые утверждают, что связанные с обезболиванием риски тут куда больше пользы от тех данных, которые можно получить.Компьютерная томографическая ангиографияОна позволяет исследовать работу легочных артерий. При этом пациент получает ненужную дозу радиации.Компьютерная томография, которая проводится пациентам с симптомами легких респираторных расстройствВ этом случае КТ вреди ли принесет какую-либо пользу. Разве что может обнаружить у пациента несуществующей патологии. Совсем того не стоит.УЗИ сонной артерии и стентированиеЭто исследование сонных артерий, которые питают большую часть головного мозга. УЗИ помогает выявить риск развития инсульта. Ранняя диагностика может спасти жизнь. Однако в 9 из 10 случаев она проводится зря. Особенно в случае с стентированием, когда оно проводится хирургически.Удаление простаты при лечении рака предстательной железыРак простаты – это тот случай, когда он легко лечится, если обнаружить опухоль на ранней стадии. Это можно сделать благодаря анализу крови на маркеры - антигены простаты, но тут трудно сказать, вырабатываются ли они агрессивной опухолью, которую нужно удалять или медленно растущей. Только один процент мужчин, у которых была удалена простата, рискуя заработать связанные с этим осложнения, умерли от рака. А те, кто сохранил свою простату? Тот же процент.Дополнительный кислород при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)Большое количества кислорода не помогло легким пациентов с этой болезнью работать лучше. Однако это может заставить их удерживать углекислый газ. Что плохо.Так в перечень неэффективных медицинских услуг попали оперирование порванного мениска, больничная диета, кардиограмма и даже антибиотики (врачи иногда на ту или иную жалобу тут же прописывают антибиотики, но больше чем в половине случаев это нецелесообразно).