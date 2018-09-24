Медики назвали продукты, которые нельзя давать детям
Соки в пакетах и сладкая газировка
Сахар - это зло. В газировках и соках невероятное количество "белой смерти". Лучше сделай детям чай, дай попить молоко, свежевыжатый сок, просто обычную воду или домашний лимонад.
Бургеры и подобный фастфуд
Из бургеров, шаурму и прочего фастфуда ребенок попросту не получит никаких полезных веществ для роста и развития.
Колбасные изделия
Не стоит заменять мясо колбасными изделиями, потому что мяса - полезно, а колбаса приносит только вред. Там очень маленькая доля самого мяса, зато слишком много соли, консервантов, усилителей вкуса. И плюс ко всему - она вызывает привыкание.
Магазинный майонез и другие соусы
Магазинный майонез - это сплошные загустители, растительное масло, глютен и ароматизаторы. Лучше и вовсе не знакомить ребенка с такой "приправой".
Консервы
Консервы можно назвать мертвой пищей - там нет витаминов и полезных веществ. Это об овощных, а о мясных и рыбных - не только нет пользы, но и вред из-за красителей, соли и жира. К тому же из-за консервов может возникнуть ботулизм.
Чипсы и сухарики
Насчет этого пункта обойдемся без комментариев - и так все понятно.
Магазинные торты и пирожные
В тортах и пирожных, которые делают на фабрике, очень много трансжиров и пальмового масла, чересчур много сахара и красителей. И вкуснее, и полезнее будет испечь торт самим.
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