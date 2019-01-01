Медики рассказали о последствиях отсутствия половой жизни
Врачи заявили, что длительное отсутствие интима наносит огромный вред здоровью человека.
Особенно это касается женщин. Они становятся невнимательными, у них возникают пессимистические настроения, а жизнь кажется лишенной красок, пресной и неинтересной.
Однако кроме психологических проблем, у представительниц слабого пола усиливаются менструальные боли.
При длительном воздержании от плотских утех у женщин вообще исчезает сексуальное желание и восстановить прежний ритм может стать довольно трудной задачей.
Мужчинам тоже протипоказа длилась отречь от интимной близости. У них может начаться застой спермы, а это грозит простатитом и другими заболеваниями подобного рода.
Поэтому, по словам медиков, лучшим вариантом является регулярная половая жизнь без излишеств.
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