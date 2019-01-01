Медики рассказали о последствиях отсутствия половой жизни

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Чем грозят длительные перерывы в интиме.Врачи заявили, что длительное отсутствие интима наносит огромный вред здоровью человека.Особенно это касается женщин. Они становятся невнимательными, у них возникают пессимистические настроения, а жизнь кажется лишенной красок, пресной и неинтересной.Однако кроме психологических проблем, у представительниц слабого пола усиливаются менструальные боли.При длительном воздержании от плотских утех у женщин вообще исчезает сексуальное желание и восстановить прежний ритм может стать довольно трудной задачей.Мужчинам тоже протипоказа длилась отречь от интимной близости. У них может начаться застой спермы, а это грозит простатитом и другими заболеваниями подобного рода.Поэтому, по словам медиков, лучшим вариантом является регулярная половая жизнь без излишеств.