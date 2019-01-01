Эти продукты питания действительно защищают от рака

Употребление здоровых продуктов питания и отказ от фастфуда действительно уменьшает риск развития рака. Получены самые убедительные доказательства по этому поводу.Одно из самых крупномасштабных исследований, когда-либо проводимых по данному вопросу, подтвердило, что употребление в пищу полезных для здоровья продуктов питания снижает риск рака. Насыщенные солью, сахаром и жиром продукты увеличивают количество опухолей на 11%, по сравнению с теми людьми, которые предпочитают здоровую диету. Таковы результаты наблюдений за почти полмиллионом взрослых жителей Великобритании. Исследователи использовали только что внедренную в Европе светофорную систему оценки полезности пищи, при которой зелёный свет означает нужные для здоровья продукты, желтый цвет - относительно полезные, а красный - совершенно бесполезные и вредные.К числу продуктов питания, в отношении которых загорался красный цвет, относились торты, бисквиты, пудинги, лазанья, томатный кетчуп, а также красное и переработанное мясо. Результаты наблюдений показали, что употреблявшие продукты питания с зеленым светом люди реже сталкивались с опухолями, особенно желудка и кишечника. Известно, что вероятность возникновения злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта в значительной степени зависит от рациона человека и от его веса, что и подтвердило данное исследование.А вот любители продуктов питания с красным светом чаще всего заболевали опухолями кишечника, верхнего отдела пищеварительного тракта и желудка. Мужчины при этом чаще сталкивались с раком легких, а женщины - с опухолями печени и постклимактерическим раком груди. Само наблюдение проводилось французскими учеными из Национального института здоровья и медицинских исследований (INSERM).