Как может навредить организму хлеб
Если главным ингредиентом выпечки становится пшеничная белая мука, такой продукт не даст организму практически никаких витаминов. Кроме того, мучные изделия и хлеб содержат в себе много соли, сахара, крахмала и зачастую дрожжей – этот многокомпонентный состав может стать слишком большой нагрузкой для пищеварения. Если употреблять мучное и хлеб регулярно, по несколько раз в день, это может негативно сказаться на метаболизме, поспособствовать ожирению, болезням желудка и кишечника, предостерегли специалисты.
В то же время отказываться от употребления качественного хлеба из малообработанной муки не нужно – этот продукт является хорошим поставщиком клетчатки. По мнению диетологов, хлебным изделиям и выпечке из белой муки следует предпочитать более «грубые» продукты - например, из ржаной муки.
Медики не рекомендуют употреблять хлеб с продуктами животного происхождения, так как каждый из этих составляющих требует разных ферментов для переработки, и в дуэте они оказываются слишком тяжелыми для желудка, могут вызвать несварение и другие неприятности с пищеварительным трактом. По их словам, хлеб правильно употреблять вместе с овощами и зеленью – в растительных продуктах содержатся витамины, активизирующие переработку сложных углеводов, имеющихся в хлебе.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил penal в категорию Разное
Добавить комментарий