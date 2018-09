ТОП-8 самых необходимых для жизни ягод

Эксперты в области здорового питания назвали 8 максимально полезных для человека ягод. Они насыщены ингредиентами, которые укрепляют здоровье в самых разных его аспектах.Черника является отличным источником витамина К. В одной чашке черники или в 148 г 84 калорий, 3,6 г волокон, 24% суточной необходимой дозы (СНД) витамина C, 36% СНД витамина К, 25% СНД магния. Черника содержит полифенолы антоцианы, снижающие оксидативный стресс и защищающие сердце.В порции малины из 123 г 64 калорий, 8 г волокон, 54% СНД витамина C, 12% СНД витамина К, 41% СНД магния. Малина также содержит полифенолы под названием эллагитаннины, уменьшающие окислительный стресс. Эти ягоды увеличивают уровень гормона лептина, вызывающего ощущение сытости.В 28 г ягод годжи 22 калорий, 2,2 г волокон, 9% СНД витамина С, 50% СНД витамина А, 28% меди. Ягоды годжи содержат зеаксантин, очень важный для здоровья глаз. Он предотвращает ухудшение зрения, вызванное старением.В 152 г клубники 49 калорий, 93 г волокон, 150% СНД витамина C и 29% СНД магния. Это бесценные ягоды для защиты сердца, они снижают целый ряд факторов риска сердечно-сосудистых болезней, включая холестерин, количество триглицеридов и оксидативный стресс, также уменьшают воспаления и контролируют уровень сахара в крови.Брусника или голубика приходится младшей сестрой чернике. В 100 граммах 42 калорий, 4,9 г волокон, 24% СНД витамина C. Многие научные исследования доказали способность голубики снижать уровень воспалений, а сок из этих ягод сокращает опасность болезней сердца или метаболического синдрома.Ягоды асаи в 100 г содержат 70 калорий, 2 г волокон из 15% СНД витамина А. Это один из лучших источников полифенолов, в ягодах асаи в 10 раз больше антиоксидантов, чем в чернике.В клюкве полным-полно полифенолов, но они содержатся в кожуре, поэтому клюквенный сок не так полезен. В 110 г клюквы 51 калория, 5,1 г волокон, 24% СНД витамина C, 20% СНД магния. Некоторые химические вещества в этих ягодах предотвращают инфицирование кишечной палочкой.Завершает наш список виноград, в 150 г которого 104 калорий, 1,4 г волокон, 27% СНД витамина C и 28% СНД витамина К. Кожура и семечки винограда - исключительный источник полифенолов. Семечки можно использовать для экстракта полифенолов, снижающего артериальное давление и ритм сердцебиения.