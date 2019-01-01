5 легких способов убрать 500 калорий из рациона

Если вы имеете лишний вес, но ещё не начали с ним бороться, то самое время приступить к работе. Диетологи предлажили 5 простых способов изъять целых 500 калорий в день из вашей тарелки.Скажите «нет» орехам. Чем больше в чашке этих вкусностей, тем больше вы съедаете, как выяснили ученые из Корнелльского университета. Всего одна пригоршня прожаренных в масле орехов содержит более 170 калорий. Ну а кто ограничивается одной пригоршней?Откажитесь от привычки принимать пищу перед экраном телевизора. Тем самым вы съедаете на 288 калорий больше, чем когда принимаете пищу без подобного раздражителя, как установили ученые из Университета Массачусетса. Попробуйте старые добрые обеды и ужины за кухонным столом в кругу семьи.Не отказывайтесь от салатов, но воздержитесь от жирных заправок. Все они битком набиты калориями, и особенно это касается разного рода сырных соусов и майонеза. Почаще добавляйте в салаты такие ингредиенты, как грибы или лук.Попробуйте небольшие тарелки. Отказ от больших тарелок в пользу небольших позволяет сократить суточную калорийность на 20%. А следствием этого станет более плоский живот и сексапильная фигура.Откажитесь от сливок. Неважно, добавляете ли вы их в кофе или в другие блюда, но сливки это очень жирный и калорийный продукт. Если вы не можете пить обычный чёрный кофе, то добавляйте туда обыкновенное молоко.