10 продуктов, которые нужно обязательно есть осенью

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Осенью многие люди жалуются на упадок жизненного тонуса и настроения. Диетолог Елена Соломатина порекомендовала обязательно включать в осенний рацион питания продукты, которые способствуют выработке гормона серотонина, называемого также «гормоном радости». Этот гормон играет важную роль в работе нервной системы.В частности, по словам специалиста, от осенней хандры эффективно спасают жирные молочные продукты – в них содержится триптофан, который помогает выработке серотонина. Особенно полезен в этом плане твердый сыр, его употребление помогает от вспышек раздражения и бессонницы.Также для активизации производства серотонина хороши грибы, в особенности вешенки, и орехи. Эти продукты отличаются высоким уровнем витаминов группы В, которые необходимы для превращения триптофана в нейромедиатор серотонин.Другой богатый витаминами В источник – это бобовые.Еще один эффективно улучшающие настроение продукт –бананы. Они обогащены веществами, взывающими чувство, сходное с эйфорией, помогают при хронической усталости. Помимо этого почти мгновенно повышает эмоциональный тонус, бодрит, дарит работоспособность и энергичность шоколад. Эксперт посоветовала предпочитать темный.Вошли в этот список «лекарств» от осенней хандры и другие продукты, отличающиеся высокой концентрацией триптофана, необходимого для выработки серотонина – ставрида, курятина и куриные яйца, говядина.