Названо доступное «лекарство» от неизлечимых болезней

Ученые из Медицинского колледжа Джорджии в США пришли к заключению о том, что пищевая сода может быть самым дешевым средством борьбы с аутоиммунными заболеваниями. Сода обладает свойством специфическим образом влиять на провоспалительную активность иммунной системы, вызывающей развитие данных болезней, установили исследователи.

Аутоиммунные заболевания развиваются на фоне аномальной деятельности иммунитета, который начинает атаковать в организме не только вещества-патогены, но и здоровые клетки. Пилотные эксперименты на крысах показали: сода способна исправить такой сбой и заставить иммунную систему переориентироваться на нормальную противовоспалительную функцию.

В частности, две недели грызуны ежедневно получали раствор пищевой соды, и это, как смогли убедиться ученые, привело к значительным изменениям в поведении клеток-макрофагов. Конкретно клетки типа M1 которые способствуют воспалению, трансформировались в клетки типа M2, уменьшающие интенсивность воспалительных процессов. Подобные трансформации макрофагов под действием соды ученые наблюдали в периферической крови, почках а также в селезенке.

По версии исследователей, способность соды влиять на поведение иммунитета связана с тем, как она воздействует на мезотелиальные клетки, выстилающие внутренние органы и обеспечивающие их тканям дополнительный уровень иммунной защиты. Эти клетки воспринимают соду как питательное вещество.
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