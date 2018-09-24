Эмоциональная усталость: самые распространенные причины

Эмоциональная усталость определяется состоянием физического, психического и эмоционального истощения. Зачастую она является основной причиной возникновения периодов длительного, затянувшегося стресса. Данный тип усталости больше известен как «Синдром эмоционального выгорания». Как правило, синдром выгорания случается в результате интенсивной трудовой деятельности, из-за продолжительной напряженной работы или слишком большого объема возложенных должностных обязанностей.Те, кто страдает от такого типа усталости, чувствуют себя эмоционально опустошенными, становятся равнодушными и безразличными к своей повседневной деятельности и обязанностям. Их производительность катастрофически падает, а вместе с ней стремительно снижается самооценка, коммуникабельность, а от хорошего настроения не остается и следа.Очень важно помнить, что некоторые люди более склонны к эмоциональной усталости. Неуверенные в себе люди, те, у кого низкая самооценка и нуждающиеся в постоянном одобрении других личности гораздо быстрее станут жертвами эмоциональной усталости. А также те со временем могут выгорать, те, у кого низкая устойчивость к стрессу, особенно если они не могут найти желаемую рабочую среду.Что вызывает усталостьВполне очевидно, усталость не может беспричинно возникнуть в здоровом теле. Болезни, вызываемые состоянием «усталости», могут варьировать от случая к случаю, и даже быть сугубо индивидуальными для каждого типа усталости.УтомлениеОдной из основных причин усталости является утомление (физическое или психическое). Каждый день организмом прилагается масса усилий, чтобы потреблять энергию от сна и от поступающих с пищей калорий. Дальше трудовая деятельность. Равномерное чередование труда и отдыха дает возможность организму к самовосстановлению затраченных на работу сил. И даже если однажды возникает перегруз организма, он быстро устраняется посредством установления нормального цикла сна.Однако физические или умственные усилия в течение длительного времени могут привести к острой усталости, требующей более длительного периода отдыха.Лишение снаЛишение сна может вызвать состояние сонливости, а несколько позже привести и к усталости. Нарушение цикличности сна может повлиять на когнитивные процессы организма. В свою очередь это значительно снижает эффективность использования дневного времени. Внимание становится рассеянным, концентрация падает, способность решать проблемы сводится на «нет». Продолжительность полноценного отдыха взрослого человека составляет от 7 до 9 часов, для детей нужно чуть больше времени:от 10 и 13 часов - детям в возрасте от 3 до 5 летот 9 и 11 - детям в возрасте от 6 до 13 летот 8 и 10 - подростками в возрасте от 14 до 17 летЛишение сна может провоцировать возникновение заболевания, называемого апноэ во сне, которое происходит во время сна вследствие чрезмерного сужения дыхательных путей, расположенных в горле. В этот момент мозг получает сигнал тревоги о том, что организм больше не дышит и не просыпается автоматически. В частности, болезнь больше затрагивает мужчин. Многие даже не знают, что они страдают от этого. Хотя апноэ вызывает храп, худшие симптомы - частые пробуждения в течение ночи.В то же время чрезмерный сон может вызвать усталость из-за дисбаланса, который он вызывает в циркадианном ритме тела.Минеральный дефицитОбщей причиной усталости является нехватка минералов. Дефицит железа, в частности, может привести к снижению способности эритроцитов связывать кислород, что приводит к плохому функционированию центральной нервной системы.Продукты, которые приводят к усталостиНесколько продуктов питания (продукты или напитки) содержат вещества, которые могут вызывать усталость и сонливость. Список может показаться неожиданным, так как многие из них потребляются для повышения уровня энергии.Сладости. Повышая уровень сахара в крови, они способствуют быстрому повышению тонуса организма. однако как только этот уровень падает, ощущение усталости наваливается с утроенной силой.Все продукты из белой муки могут усиливать усталость, потому что они не содержат витаминов, минералов или клетчатки, которые могли бы обеспечить организм энергией.Обработанное мясо, колбасы или продукция фаст-фуда, жирные и жареные продукты, вызывают усталость, поскольку организму требуется много времени, чтобы переваривать их.Предпочтительный источник белка вегетарианцев, соевые бобы, содержат вещество оксин, который может вызывать сонливое состояние.Вишня является источником мелатонина - гормона, который играет роль в инициировании и поддержании сна. Мелатонин также вырабатывается организмом человека. Среди продуктов, которые помогают организму вырабатывать его, позицию лидера занимает грецкий орех.Глицин, содержащийся в ромашковом чае, не только обладает небольшим слабительным эффектом, но и может действовать как успокаивающее средство.Последнее, но не менее важное, избыток кофеина может вызвать усталость косвенно. Потребление кофе и черного чая действительно дают огромное количество энергии для активной повседневной деятельности. Но чрезмерное потребление данных бодрящих напитков приводит к стенокардии, повышенному кровяному давлению, тревоге и бессоннице. Когда уровень кофеина стремительно снижается, организм испытывает внезапную и сильную усталость.Лекарства, которые вызывают усталостьКак и в случае с пищей, многие лекарственные вещества могут вызывать усталость и сонливость. Среди наиболее агрессивных в данном отношении препаратов следующие группы:•Медикаментозное лечение аллергии средствами, известными как антигистаминные препараты;•Антидепрессанты, особенно трициклические;•Препараты против тревоги, такие как диазепам или Xanax;•Препараты для снижения психического напряжения•Фармацевтические средства для лечения рака;•Желудочно-кишечные препараты (противорвотные и антидиабетические средства), которые устраняют тошноту, прекращают рвоту или лечат диарею;•Опиоидные анальгетики;•Противосудорожные препараты, используемые для улучшения состояния при эпилепсии.Усиление усталостиКаверзность состояния усталости заключается в том, что если она не вызвана утомлением, недостатком сна, едой или лекарствами, то это может быть одним из симптомов следующих заболеваний и аффектов:анемия;тревожность;апноэ сна;заболевания сердца;рак;депрессия;сахарный диабет;Легочная эмфизема;Вирусные или бактериальные инфекции;фибромиалгии;гипертиреоз;гипотиреоз;ожирение;Рассеянный склероз;Нарушения иммунной системы.