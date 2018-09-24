Самые полезные продукты для регенерации печени

Часто можно услышать о том, что для регенерации клеток печени нужно употреблять в пищу определенные продукты. Однако врачи отмечают, что чудо-продуктов, которые бы действительно способствовали быстрому восстановлению клеток печени, - не существует.По словам российского специалиста, врача гастроэнтеролога-гепатолога Сергея Вялова, какие-то конкретные продукты не могут восстанавливать печень, но в то же время правильное питание позволяет замедлять негативные физиологические процессы, ведущие к болезням этого органа. В частности, отметил эксперт, улучшать потенциал печени к регенерации (печень – один из немногих органов со свойством самовосстановления) могут продукты, содержащие много аминокислот и белков.Кроме того, для поддержания активных функций печени, в том числе связанных с регенерацией, полезен кофе.«Существует огромная доказательная база, что если печень болеет, то употребление этих продуктов будет косвенно способствовать уменьшению фиброза, то есть количество рубцовых волокон после повреждения печени будет становиться меньше», - поделился данными гепатолог.Вялов пояснил, что при отсутствии противопоказаний к употреблению кофе со стороны других органов, для оздоровления печени можно выпивать до трех чашек этого напитка в день. Проведенные к сегодняшнему дню научные исследования показали, что кофеин повышает выработку нужных ферментов, которые препятствуют развитию цирроза.«Печень имеет способность к регенерации, но этот процесс возможен, только если не есть и не пить ничего вредного. Кроме того, регенерирующие процессы возможны, если печень не заражена гельминтами или вирусами», - сказал в дополнение врач.Другой российский ученый, врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев также поделился мнением о том, что может помочь восстановить функции печени. По словам исследователя, регенерирующее действие на клетки печени могут оказывать омега-3 и полинасыщенные жирные кислоты, источником которых является рыбий жир. Данные вещества экспериментально подтвердили свою способность восстанавливать структуру мембран клеток.