9 способов ускорить обмен веществ без диеты

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Секреты утреннего пробуждения1. Выпей натощак теплой воды с лимономТолько проснувшись, выпей воды с лимоном, этим ты очистишь кишечник и запустишь процесс обмена веществ.2. Постарайся просыпаться на 30 минут раньшеИ все таки постарайся встать на пол часа раньше обычного. Процесс раннего пробуждения заложен в нас самой природой, поэтому так важно для обмена веществ синхронизировать биологические часы с реальным временем.3. ПопрыгайЧтобы заставить лимфу циркулироваать по организму быстрее, очищая его от токсинов, которые накопились за ночь, попрыгай после пробуждения! Можешь со скакалкой или без, 5 минут прыжков на мест хватит.4. Сделай растяжкуЭто очень важно для всего организма. Можно сделать ее прямо у кровати после прыжков. Отлично бодрит, а времени много не требует: хватит 5 минут!5. ПриседайПриседания помогут ускорить обмен веществ после растяжки. 10–20 раз будет достаточно.6. Съешь 2 яйцаЛучше не придумать! Съешь 2 яйца с овсянкой, творогом или салатом. Яйца богаты витаминами, белком — строительным материалом для мышц и отлично насыщают.7. Выпей чашку зеленого чая Зеленый чай богат антиоксидантами и веществами, ускоряющими метаболизм. Вам уже не понадобится пить кофе, чай будет отличным решением. Пейте также чай в течение дня.8. Возьми с собой что-нибудь подкрепитьсяНе стоит делать большие перерывы между приемами пищи, это негативно сказывается на обмене веществ. Правильный перекус: курагу, орехи,бездрожжевые хлебцы или яблоко.9. Пей водуБез воды никуда! Она нужна для правильной работы всех систем организма. Поэтому пополнять свои водные резервы следует регулярно.Следи, чтобы вода всегда была под рукой.Старайся придерживаться этих несложных правил, и вопрос о похудении вскоре уйдет с твоей повестки дня.