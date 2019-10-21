9 способов ускорить обмен веществ без диеты
1. Выпей натощак теплой воды с лимоном
Только проснувшись, выпей воды с лимоном, этим ты очистишь кишечник и запустишь процесс обмена веществ.
2. Постарайся просыпаться на 30 минут раньше
И все таки постарайся встать на пол часа раньше обычного. Процесс раннего пробуждения заложен в нас самой природой, поэтому так важно для обмена веществ синхронизировать биологические часы с реальным временем.
3. Попрыгай
Чтобы заставить лимфу циркулироваать по организму быстрее, очищая его от токсинов, которые накопились за ночь, попрыгай после пробуждения! Можешь со скакалкой или без, 5 минут прыжков на мест хватит.
4. Сделай растяжку
Это очень важно для всего организма. Можно сделать ее прямо у кровати после прыжков. Отлично бодрит, а времени много не требует: хватит 5 минут!
5. Приседай
Приседания помогут ускорить обмен веществ после растяжки. 10–20 раз будет достаточно.
6. Съешь 2 яйца
Лучше не придумать! Съешь 2 яйца с овсянкой, творогом или салатом. Яйца богаты витаминами, белком — строительным материалом для мышц и отлично насыщают.
7. Выпей чашку зеленого чая Зеленый чай богат антиоксидантами и веществами, ускоряющими метаболизм. Вам уже не понадобится пить кофе, чай будет отличным решением. Пейте также чай в течение дня.
8. Возьми с собой что-нибудь подкрепиться
Не стоит делать большие перерывы между приемами пищи, это негативно сказывается на обмене веществ. Правильный перекус: курагу, орехи,
бездрожжевые хлебцы или яблоко.
9. Пей воду
Без воды никуда! Она нужна для правильной работы всех систем организма. Поэтому пополнять свои водные резервы следует регулярно.
Следи, чтобы вода всегда была под рукой.
Старайся придерживаться этих несложных правил, и вопрос о похудении вскоре уйдет с твоей повестки дня.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил sigivigi в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий