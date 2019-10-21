Врач перечислил главные причины болей в спине

При таких проблемах не стоит заниматься самолечением.Медики поделились детальной информацией о заболеваниях спины, а так же рассказали о том, что следует сделать для того, чтобы избавиться от нежелательных болезней.Когда человек ощущает боли разного вида в спине, он сразу же думает, что имеет какие-то проблемы с позвоночником. Однако, это — не всегда так. Боль в спине может свидетельствовать о проблемах с самыми частями человеческого организма. Например, больная спина во многих случаях говорит о проблемах с сердцем, или о сбоях в процессе работы желудочно-кишечного тракта.Врач перечислил главные причины болей в спинеЗаниматься самостоятельным лечением таких проблем врачи не рекомендуют, поскольку это довольно часто может только усугубить ситуацию. Это может произойти из-за того, что человек может неправильно определить тип боли. Ведь при разных обстоятельствах требуется разные виды лечения — при одном виде боли нужен массаж, а при другом требуется согревание. Определить болезнь способен только специалист, поэтому при любом неприятном ощущении в спине, стоит обратиться к врачам.Боли имеют разные источники:• Первичные, которые вызываются изменениями в мышцах или в позвоночники.• Вторичные, которые появляются из-за воспалений и травм.Длятся боли так же разное время:• Острые, которые проходят не больше шести месяцев.• Подострые — они не длятся более 12 недель.• Хронические, которые длятся 12 недель и более длинные сроки.