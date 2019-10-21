Медики объяснили, при каких болезнях особенно важны физические нагрузки

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Онкология влияет на работу сердца, поэтому требуется его тренировка.Столкнувшиеся с необходимостью лечения опухолей пациенты должны обязательно проходить через физические нагрузки. Исследования показывают, что это эффективный способ защитить сердце.Причиной смерти при многих опухолях являются непосредственно нарушения в работе сердца, спровоцированные целым комплексом негативных факторов. Именно поэтому, чем более крепким и здоровым является сердце, тем выше шансы раковых пациентов справиться с болезнью или хотя бы максимально продлить свою жизнь. Исследователи из Университета Сиены в Италии выяснили, что онкологические пациенты вне зависимости от типа опухолей и вида их лечения должны с помощью специалистов подобрать для себя индивидуальный режим физических нагрузок для защиты сердца.«Подобного рода пациенты, как правило, являются гораздо менее активными, чем взрослые люди без опухоли, — как подчёркивают исследователи. — Однако физические нагрузки важны для людей, столкнувшихся с раком и проходящих через лечение, вне зависимости от его разновидности. Некоторые виды нагрузок вроде мышечных тренировок безопасны и эффективны, особенно у людей с опухолями грудной клетки. Следовательно, подбором данных нагрузок нужно заниматься на основе индивидуальных характеристик».Практика показывает, что сердечно-сосудистые болезни являются распространенными побочными эффектами у онкологических пациентов. Это объясняется кардиотоксичностью, то есть способностью средств для лечения рака негативно влиять на функционал сердца и его структуру, либо ускорять развития сердечно-сосудистых заболеваний. Чаще всего это происходит из-за скачков артериального давления. Наконец, порой сердечно-сосудистые болезни и опухоли имеют одни и те же факторы риска.