Эти лакомства положительно влияют на сердце

Какие сладости кушать полезно.Сладости принято считать однозначно вредными, однако, по последним научным данным, это не так – некоторые из них положительно влияют на сердце.Специалисты Гарвардского института стволовых клеток установили, что углеводное голодание разрушает стенки сосудов, что ведет к возникновению заболеваний сердечно-сосудистой системы.Для хорошей работы сердца полезен натуральный мармелад, джемы и конфитюры в разумном количестве. В них присутствует повышенное содержание калия, магния и витамина PP, которые так “любит” сердце.На 23% снижается риск возникновения болезней сердца при регулярном умеренном потреблении натурального шоколада. Это установили специалисты Мюнхенского университета. Такой результат помогают достигнуть флавоноиды, которые содержатся в любимом многими шоколаде.