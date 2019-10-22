Как часто нужно принимать душ при высокой температуре

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Важно держать тело в чистоте.При простуде, повышенной температуре тела желательно принимать душе не менее 2 раз в сутки.По мнению врачей, в период простудных заболеваний важно держать тело в чистоте.Они уточнили, что если у взрослого человека температура тела повысилась до 38 градусов, это явный симптом простуды.Но даже при повышенной температуре тела нежелательно принимать прохладный душ, хотя это и может обеспечить довольно комфортные ощущения.Во время повышенной температуры в теле ощущается жар. Вы, возможно, подумаете, что холодная вода может обеспечить комфорт, потому что у тела повышенная температура. Но на самом деле врачи и медицинские работники во всем мире никогда не советуют принимать ванну с холодной водой даже когда тело здорово.Горячее тело во время простуды является естественным фактором, который сам по себе должен защитить организм. Поэтому, когда человек купается в холодной воде, тело может предположить, что это – угроза процессу борьбы с инфекцией.Соответственно, температура тела увеличится и ухудшит самочувствие, делая простуду более хронической, потому что холодная вода провоцирует закрытие пор, ингибирующих регулирование температуры тела. Кроме того, холодный душ может также увеличить риск внезапного понижения температуры тела, что приводит к появлению тремора (дрожи в теле).