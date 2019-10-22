Назван орех, способствующий сокращению морщин

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В чем польза миндаля.Калифорнийские ученые доказали, что миндаль поможет в борьбе за молодость. Так, ежедневное употребление вкусного ореха способствует сокращению морщин.В испытании сроком 16 недель приняли участие 28 женщин, которые находились в постменопаузе. У них у всех был первый и второй тип кожи по классификации Фитцпатрика, то есть их кожа была сильно подвержена влиянию солнца.Добровольцев разделили на две группы. Первая группа добавляли в свой рацион закуску в виде миндале в размере 20% от общей порции, а вторая ела энергетические батончики ихлопья.За состоянием кожи следили и каждые 4, 8, 12 и 16 недель проверяли изменения с помощью визуализации высокого разрешения, моделирования и измерения в 3D.По окончанию эксперимента анализ показал статистически значимые сокращения морщин у женщин из первой группы. Точнее, ширина была уменьшена на 10%, выраженность на 9%.Известный зарубежный диетолог по окончании эксперимента рассказал, что данное исследование доказало преимущества употребления миндаля со стороны сокращения морщин.Кроме того, миндаль содержит в себе кальций и витамин С, которые полезны для зрения. Также данные элементы полезны при малокровии, бессоннице, судорогах, язве желудка и повышенной кислотности желудочного сока.Миндаль в измельченном виде дают детям, у которых наблюдается задержка роста.Также миндаль полезен для сердечно-сосудистой системы. При употреблении его дважды в неделю, снижается риск возникновения внезапного инфаркта.Витамин Е, содержащийся в миндале, снидает риск развития старческого слабоумия и препятствуюет образованию холестериновых бляшек.Ядра миндаля обладают обезболивающим, противосудорожным, обволакивающим и мягчительным действием.Кроме того, ели есть миндаль, то улучшится сон. Миндаль полезен работникам, которые «работают головой». Он способствует выведению почечных камней и усиливает выработку спермы у мужчин.