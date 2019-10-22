Врач назвал самый опасный предмет на кухне

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Где больше всего бактерий.Американский микробиолог Чарльз Герб выяснил, какое самое грязное место в доме. Им оказалась кухня, а именно кухонная раковина, являющаяся рассадником бактерий в жилом доме.Суть в том, что в раковинах на кухне люди размораживают сырые мясные продукты или ополаскивают там сырую курицу, однако регулярно мыть кухонную раковину зачастую ленятся, а это делает ее грязнее унитаза.В ходе приготовления пищи вместе с каплями воды и паром по всей кухне распространяются вредные бактерии, а также кишечная палочка, содержащаяся во многих продуктах питания.Поэтому крайне важно следить за чистотой разделочных досок, кухонных шкафчиков, ручек холодильника, столешниц и т.д. Особое внимание стоит уделять чистоте губок, кухонных тряпок и полотенец. Их следует менять каждые 6-7 дней.Также не стоит долгое время хранить скопившуюся грязную посуду. От немытой посуды все равно никуда не деться. Поэтому дабы не проводить долгое время за нелюбимым занятием, мойте посуду по мере поступления после каждого приема или приготовления пищи.Для поддержания чистоты на кухне мини-уборку необходимо проводить после каждого приема пищи. Стряхните крошки сухим полотенцем со стола, влажной тряпочкой устраните пятна, вытрите поверхность насухо. Если в микроволновке или на плите после приготовления пищи остались пятна, вытрите и их. Уберите пищу, которая осталась после обеда в контейнеры и поместить в холодильник.После мытья посуды пройдитесь губкой с моющим средством по раковине, чтобы устранить скопившийся жир и другие загрязнения. Накапливающийся налет и грязь со временем убрать будет сложнее, поэтому делайте это после каждого мытья посуды.Каждый день следует опорожнять мусорные корзины.Меняйте тряпочки, губки и стирайте полотенца. Помните, губка для мытья посуды является самым опасным предметом на всей кухне – ведь именно на ней прекрасно размножаются микробы.