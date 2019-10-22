Что нужно знать каждой женщине о раке груди

Обязательно проходите регулярные консультации.Сегодня, 20 октября, отмечается ежегодный Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Этот праздник был введен Указом президента Украины в 2005 году. Стоит также отметить, что 15 октября проводится Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Примечательно, что еще в 2993 году Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь – Всемирным месяцем борьбы против рака груди.Мы выяснили, почему рак молочной железы так часто встречается, как предотвратить его и почему так важно быть осведомленным в этой теме.Неутешительная статистикаРак груди занимает первое место среди других онкологических заболеваний женщин, причем заболеваемость постоянно растет. Стоит отметить, что не лишены риска заболеть раком молочной железы и мужчины, однако, свыше 99% всех пациентов с раком молочной железы — женщины.В Украине, как и во всем мире, заболеваемость раком груди растет — в среднем на 1-2% за год. Каждые 30 минут в стране обнаруживается новый случай рака молочной железы.При этом с каждым годом болезнь стремительно молодеет: все чаще ее обнаруживают у людей в возрасте до 40 лет. Тогда как максимальная заболеваемость отмечается в возрастном интервале 40-60 лет. Именно на этот период приходятся гормональные перестройки, что в свою очередь обуславливает снижение защитных возможностей и устойчивости гормональной системы.Факторы, повышающие риск заболеванияВозраст – свыше 40 лет.Наследственность.Ранние месячные – до 12 лет.Поздняя менопауза – после 55 лет.Гормоны – бесконтрольный прием гормоносодержащих препаратов может привести к нежелательным последствиям.Поздние первые роды – в возрасте более 30 лет или их отсутствие.Прерывание беременности.Травмы груди – любая травма груди требует внимательного наблюдения.Фиброзно-кистозная мастопатия.Увеличение щитовидной железы – если отмечено снижение ее функции.Ожирение.Курение.При этом одной из самых важных причин того, что количество пострадавших от рака груди растет, является позднее выявление этого заболевания. Согласно статистике, рак молочной железы диагностируется в запущенных стадиях у четверти украинок, и половина из них умирает уже на протяжении первого года после выявления.Основные методы обнаружения заболеванияСамообследование молочных желез.Клиническое обследование молочных желез.Маммография.Как предотвратить рак грудиСамое главное правило, которое должно выработаться у женщин – это ежегодное профилактическое обследование у семейного врача и гинеколога. Ведь, как правило, на ранней стадии заболевание протекает бессимптомно. А если женщина не делает регулярно маммологических и маммографических обследований, то чаще всего и не замечает начала болезни, обнаруживая ее уже на поздней стадии.Женщины должны понимать, сто своевременная диагностика рака груди спасает жизни. Если диагноз ставят на 1-й стадии, то шансы на выздоровление есть у 98% женщин. Таким образом, женщины после 40 лет должны раз в 2 года проходить рентгеновское маммографическое обследование, а после 50 лет — ежегодно.По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 10 млн человек заболевают раком молочной железы. По неутешительным данным экспертов, к 2020 году эта цифра увеличится до 15 млн. От рака груди умирают более 6 млн женщин в год.