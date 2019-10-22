Названы способы предотвратить раннее появление седины

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Всему виной стресс.Ученые провели ряд исследований и выяснили, как можно приостановить седину волос на ранних этапах.Также они пришли к выводу, почему это случается.Специалисты отмечают, что в первую очередь следует не поддаваться стрессовым ситуациям.Как оказалось, стресс в целом негативно влияет на весь организм. Также он является первой причиной поседения волос.Если у человека начали рано седеть волосы, ему необходимо также проверить себя на заболевания щитовидной железы и гипофиза. В случае, если врачи обнаружат поблему в эндокринной системе, то надо будет лечить в первую очередь именно ее.Раннюю седину может вызвать и недостаток некоторых витаминов в частности витаминов группы В. Такой недостаток может быть вызван продолжительным приемом контрацептивов или преобладанием в рационе вегетарианских продуктов.Седина в волосах – это естественное и практически неизбежное следствие возрастных процессов. Но в некоторых ситуациях волосы седеют слишком быстро.По заявлениям ученых, раннюю седину может спровоцировать курение. У заядлых курильщиков, а также у тех людей, которые проживают с ними рядом и бывают вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, волосы седеют быстрее. Сигаретный дым способствует ускоренному изменению цвета волос из-за того, что в нём содержится повышенный уровень свободных радикалов.