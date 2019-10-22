Владельцы этих животных живут на четверть дольше остальных

Смертность снизилась на 24%.Два отдельных исследования из Швеции и Канады проанализировали информацию по миллионам людей, имеющим и не имеющим собак. Оказалось, что владельцы этих животных на 24% реже умирают по каким-либо причинам.Новые исследования показывают, что владельцы собак живут дольше, по сравнению с теми, кто их не имеет. К такому выводу пришли сразу две группы исследователей из Швеции и Канады. К примеру, пожилые люди, которые проживают в одиночестве, на треть реже умирают от инфаркта, если они имеют пушистого друга в доме, как выяснили шведские исследователи. Одиночество играет хорошо известную печальную роль в ухудшении здоровья пожилых людей. Оно не только ограничивает уровень счастья в жизни, но и повышает риск хронических болезней, а также смерти.Эксперты Американской кардиологической ассоциации подчеркивают, что данное исследование не является твёрдым доказательством способности собак делать нас более здоровыми, но это серьезная информация для размышления. Данные исследования были не рандомизированными, поэтому их выводы не являются строго научными, это наблюдательные исследования, по результатам которых можно сделать предположения с определенной степенью уверенности. Однако ученые не первый раз обнаруживают, что наличие домашних животных полезно для здоровья.В целом, собаки снижают уровень стресса, поскольку позволяют одиноким людям общаться. Кроме того, наличие собаки требует от человека регулярных прогулок на улице, а это идет на пользу в деле укрепления общего здоровья. Подобного рода пешие прогулки крайне необходимы людям всех возрастов для профилактики сердечно-сосудистых болезней и других недомоганий.