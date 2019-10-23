Дерматологи подсказали, как сохранить здоровый вид волос в осеннюю непогоду

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В осенне-зимний период волосы требуют дополнительного уходы и постоянной защиты от перепадов температур.В осенне-зимний период испортить состояние волос может неправильный уход за ними, ведь в холода они нуждаются в дополнительной защите.Холод и ветер очень сушат волосы, а из-за отсутствия солнечного света и ношения головных уборов, волосы тускнеют. При этом носить головные приборы, когда температура опускается до минусовых показателей, крайне важно, в ином случае можно спровоцировать не только их ослабление и ломкость, но даже и выпадение.«Отличным средством, питающим и увлажняющим волосы любого типа, является мед и яйца. Сделать маску довольно просто: если у вас нормальные или сухие волосы берем 3 желтка, если сухие – такое же количество белка, ложку меда, добавляем в нее (на выбор) столовую ложку оливкового масла или кефира. Полученную смесь наносим на 10 минут и смываем теплой водой с шампунем.Отлично зарекомендовал себя и такой рецепт: пару небольших ломтиков ржаного хлеба измельчаем в глубокую тарелку и заливаем небольшим количеством кипятка. Плотно закрываем крышкой и оставляем минут на 5. Поднимаем крышку и перемешиваем до однородной массы. Добавляем два желтка и снова перемешиваем. Теперь наносим маску на влажные волосы, втирая в корни и кончики. Оставляем минут на 20 и смываем», — рассказала эксперт.Поддержать истощенные волосы поможет такая маска: 1 ст. ложку травы подорожника смешиваем с таким же количеством травы крапивы, ромашки аптечной. Полторы ст. ложки этой смеси заливает 1,5 стаканами кипятка и оставляем на 2 часа. Оставшуюся сухую смесь плотно закрываем в баночке, что б туда не проникал воздух. В полученный настой добавляем раскрошенный мякиш ржаного хлеба. Размешиваем до однородной массы. Теперь наносим эту маску на волосы и заматываем голову сначала целлофаном, потом теплым полотенцем. Держим около 1 часа и потом промываем голову теплой водой без шампуня.