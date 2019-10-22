Медики подсказали, как укрепить сердечно-сосудистую систему

Осенью специалисты рекомендуют как можно чаще включать в рацион сезонные сорта винограда – они позитивно воздействуют на состояние здоровья, в частности, работу сердечной мышцы, и укрепляют иммунитет в преддверии сезона простуд.В ягодах винограда содержатся сахар и глюкоза, органические кислоты, множество витаминов и минералов, в частности, калий, магний, кальций, марганец, натрий, железо.«Сладкие сорта винограда лучше есть в первой половине дня, ведь не смотря на всю пользу, ягоды довольно калорийны и могут нанести вред фигуре, особенно при склонности к лишнему весу. Но это вовсе не значит, что в погоне за стройной талией от употребления винограда нужно отказаться. Сахар, содержащийся в винограде, легко усваивается и питает мышцы, к тому же он полезен для сердца. Глюкоза помогает тканям легче усваивать кислород.Не менее полезны фосфор и кальций, которые способствуют укреплению костей, потому он очень важен в детском возрасте. К тому же, виноград ускоряет рост ребенка», — отметила врач.Для слаженной работы внутренних органов и кроветворения важно железо, которое содержится в винограде в большом количестве.«Виноград способствует очищению организма от шлаков и обладает антисептическими свойствами. К тому же, это легкое и натуральное мочегонное средство, которое, к тому же, благотворно влияет на работу почек», — добавила специалист.Свежий виноградный сок рекомендован при упадке сил, чрезмерных нервных нагрузках и хронической усталости, как природный энергетик и тонизирующее средство.