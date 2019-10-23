Почему появляется икота и как от нее избавиться

Икота может застать вас врасплох и в не очень удобное время. Существует множество способов, как преодолеть икоту.Стресс, переохлаждение, переедание или злоупотребление спиртным могут спровоцировать непроизвольные сокращения диафрагмы.Надавить на корень языкаДотроньтесь пальцами до основания языка, как будто пытаетесь вызвать рвоту. Спазм пищевода остановит сокращения диафрагмы. Неприятно, но эффективно.Съесть что-то необычноеПоложите на язык кусочек лимона, проглотите ложку сахара, лизните соль: внезапное попадание в желудок продукта с резким вкусом (кислое, горькое, сладкое, солёное) спровоцирует выделение желудочного сока и отвлечёт организм от икоты. Действенность метода неоднократно подтверждена учёными, но механизм до конца не изучен.Выпить воды с зажатыми ушамиМетод прост и доступен, а медики доказывают его эффективность раз за разом в течение почти 40 лет. Возьмите большой стакан (400 мл) холодной воды, киньте в него трубочку и поставьте на стол (или дайте подержать другу). Заткните уши пальцами так, чтобы ничего не слышать, и медленно выпейте всю воду через соломинку. К концу процедуры икота обязательно пропадёт — так говорят нам учёные и практикующие врачи.