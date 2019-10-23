Врачи объяснили, как укрепить иммунитет осенью

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Ни для кого не секрет, что с наступлением осени у многих людей, особенно у детей значительно «падает» иммунитет, что приводит к различным заболеваниям.Врачи отмечают, что таблетки для поднятия иммунитета — ни что другое, как уловка для доверчивых покупателей. Для того, чтобы улучшить иммунитет необходимо комплексно подходить к этой проблеме.На самом же деле коррекция иммунитета возможна исключительно оптимизацией параметров образа жизни: достаточное пребывание на свежем воздухе, ненасильственное кормление, физические нагрузки, оптимизация параметров воздуха в квартире, своевременное опорожнение кишечника, ограничение контактов с больными.Доктора советуют держать максимально возможную дистанцию от людей, у которых есть признаки ОРВИ, такие как: кашель, чихание, заложенный нос.Источник инфекции — руки больного. Поэтому рекомендуется избегать рукопожатий, а если нужно браться за что-либо в общественных местах, то лучше использовать перчатки.