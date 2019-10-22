Какие продукты полезны или вредны для голоса: ответ врачей

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Голосовые связки, как и тело, нуждаются в постоянных тренировках и правильном питании.Соль – вред для горла.Голосовой аппарат и желудочно-кишечный тракт связаны. Если последний пересыхает, то страдает и голос. Когда связки пересыхают, возникает кашель и портится тембр голоса. Чтобы этого избежать, нельзя употреблять слишком соленую пищу.Сырые яйца – панацея для голоса.Абсолютно опрометчиво считать, что пара сырых куриных яиц улучшат работу голосовых связок и укрепят голос. Они не способны на такую функцию.Персиковое масло.Чтобы смягчить слизистую и расслабить связки, нужно употреблять персиковое масло, именно оно, и ни в коем случае не подсолнечное — улучшит голос. Его рекомендуют врачи при воспалениях и травмах голосового аппарата.Мед и лимон.А вот мед с лимоном действительно полезны для связок и голосового аппарата. Но в чистом виде их употреблять нельзя, ведь в меде есть частички, которые повреждают слизистую, а лимон наделен слишком большим количеством кислоты, раздражающей горло. Лучше всего их добавлять в чай или пить в разбавленном виде.Для горла и голосовых связок самым полезным напитком является чистая негазированная вода комнатной температуры. Газированные напитки раздражают слизистую. Что касается соков, то лучше пить фреши, ведь в пакетированных содержится много консервантов, лимонной кислоты и сахара, которые вредны для голоса и здоровья вцелом.