Названы симптомы надвигающегося инфаркта

Нужно развивать в себе оптимистичный взгляд на мир.

Специалисты в области медицины перечислили основные признаки надвигающегося инфаркта миокарда. Данной теме посвящен материал, который появился некоторое время назад в российской блогосфере.

Симптомами предынфарктного состояния являются:

отеки ног, ступней и кистей рук;

аритмия;

болевые ощущения в левом плече;

одышка.

Ранее в пятницу сообщалось, что врачи рассказали, как предотвратить инсульт головного мозга.

Людям, которые хотят избежать данной смертельно опасной болезни, в частности, посоветовали больше двигаться, ограничить употребление спиртного и развивать в себе оптимистичный взгляд на мир.
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Добавил klava в категорию Кардиология

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