Названы симптомы надвигающегося инфаркта

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Нужно развивать в себе оптимистичный взгляд на мир.Специалисты в области медицины перечислили основные признаки надвигающегося инфаркта миокарда. Данной теме посвящен материал, который появился некоторое время назад в российской блогосфере.Симптомами предынфарктного состояния являются:отеки ног, ступней и кистей рук;аритмия;болевые ощущения в левом плече;одышка.Ранее в пятницу сообщалось, что врачи рассказали, как предотвратить инсульт головного мозга.Людям, которые хотят избежать данной смертельно опасной болезни, в частности, посоветовали больше двигаться, ограничить употребление спиртного и развивать в себе оптимистичный взгляд на мир.