Названы симптомы надвигающегося инфаркта
Специалисты в области медицины перечислили основные признаки надвигающегося инфаркта миокарда. Данной теме посвящен материал, который появился некоторое время назад в российской блогосфере.
Симптомами предынфарктного состояния являются:
отеки ног, ступней и кистей рук;
аритмия;
болевые ощущения в левом плече;
одышка.
Ранее в пятницу сообщалось, что врачи рассказали, как предотвратить инсульт головного мозга.
Людям, которые хотят избежать данной смертельно опасной болезни, в частности, посоветовали больше двигаться, ограничить употребление спиртного и развивать в себе оптимистичный взгляд на мир.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил klava в категорию Кардиология
Добавить комментарий