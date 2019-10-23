Врачи рассказали, какие напитки помогают при головной боли

В некоторых случаях можно обойтись без таблеток.Мигрень – частая проблема, с которой люди борются обезболивающими препаратами. Однако есть и другие средства, способные облегчить состояние и даже снизить вероятность появления нового приступа. Медики отметили, что препараты из аптек лишь скрывают боль, которая является симптомом более серьезных проблем.Немецкие врачи и ученые провели ряд исследований и назвали продукты и напитки, способные снизить интенсивность и частоту головных болей:Кайенский перец – это отличное болеутоляющее средство, он может снизить уровень субстанции Р, переносящей информацию о боли в мозг. Из перца необходимо приготовить напиток – четверть чайной ложки перца залить горячей водой и настоятьМятный чай – это болеутоляющее и природное лекарство от нарушения пищеварения. Известно, что предвестником мигрени является расстройство желудка, а мятный чай способен восстановить работу этого органа и снизить уровень головной боли. При мигрени может помочь и мятное масло. Его нужно нанести на лоб.Теплая вода с лимоном. Такой напиток позволит ускорить пищеварение, замедляющееся во время приступов головной боли. Ко всему прочему он богат витамином С, который повышает иммунитет и укрепляет сосуды. Этот напиток можно дополнить чайной ложкой меда.Имбирный чай – это не только отличная защита от простуд и инфекций, но и средство от головной боли. Чай делается из тонко нарезанных кусочков ароматного корня и кипятка. Улучшить свойства напитка и усилить действие можно с помощью лимона и меда.