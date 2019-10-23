Ученые выяснили, какие люди более склонны к наркозависимости

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Некоторые черты характера повышают риск наркомании.Исследователи из университета испанского города Кордоба установили, что риск употребления наркотических веществ повышен у тех юношей и девушек, у которых в чертах характера имеется агрессивность и враждебность.С другой стороны, преобладание в характере доброжелательного отношения к окружающим, наличие терпеливости и отсутствие агрессии были связаны с со сниженным риском начала употребления наркотиков, а также развития алкоголизма и никотиновой зависимости.Такие открытия было сделано в ходе анализа ответов на вопросы нескольких анкет 3 816 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.Использование специальных опросников позволяло определить особенности характера каждого респондента и выявить у него склонность к употреблению кокаина, конопли и галлюциногенов.Авторы полагают, что разработанная ими методика определения группы риска по основным видами зависимости может быть использована и в ходе лечения наркомании, алкоголизма и никотиновой зависимости для выявления пациентов, у которых терапия может иметь низкую эффективность.