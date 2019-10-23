Названы самые распространенные ошибки в уходе за лицом

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Бьюти-блогер назвала распространенные ошибкиДля того, чтобы иметь красивую, чистую кожу лица без высыпаний, важно за ней правильно ухаживать. Бьюти-блогер Ирина Шарк решила на этот раз назвать в своем Instagram распространенные промахи в уходе за лицом.Сохраняйте, какие ошибки вы совершаете в этом важном деле, и не повторяйте больше:?Умываетесь только вечером?Очень многие совершают эту ошибку. Но очищать кожу важно 2 раза в день: утром и вечером. Вечером мы смываем загрязнения (пыль, макияж и т.д.), которые скопилось за день, а утром мы должны очищать лицо от кожного сала, которое ночью выделяется даже больше, чем днем. А эта очень благоприятная среда для размножения бактерий. Ну и к тому же, даже в закрытом помещении на лице оседают частички пыли. Попробуйте умываться и утром тоже, и вы сразу заметите как кожа станет свежее.Не делай так: 5 серьезных ошибок в уходе за лицом?Используете каждый день скрабы для лица (ну или очень часто)Скрабирование очень важный этап в уходе за кожей лица, но частое использование приводит к травмированию кожи. Да и выбирать нужно скрабы для лица с очень мелкими абразивными частичками. Кстати, сейчас очень много альтернатив скрабам, например химические пилинги, некоторые можно делать даже в домашних условиях.Не делай так: 5 серьезных ошибок в уходе за лицом?Не используете тоникТоник это средство, которое восстанавливает ph баланс кожи, он также подготавливает кожу к дальнейшим процедурам. Любое средство после тоника работает намного лучше. Поэтому не пропускайте этот этап очищения.?Не делай так: 5 серьезных ошибок в уходе за лицом?Читайте также: Пропорции лица Беллы Хадид признали идеальнымиНе умываетесь после душаМне кажется многие об этом пункте даже не задумываются. Советую после душа помыть лицо очищающим средством. Зачем это нужно? В шампунях обычно содержатся парабены, силиконы и разные химические вещества, которые делают волосы блестящими и гладкими, но они вредят коже лица. Поэтому не забываем умываться после душа.Хотя многие производители пишут, что можно не смывать, я настоятельно рекомендую ее смывать.