Эксперты назвали бытовые предметы, способные вызвать рак

Самые канцерогенные вещи.В доме у каждого из нас находятся бытовые предметы, которые способны вызвать рак, передает Хроника.инфо со ссылкой на Facenews.Так, эксперты назвали наиболее канцерогенные вещи из нашей повседневной жизни.К опасным были отнесены:Мебель из древесно-стружечных плит: в ней присутствует канцерогенный формальдегид, длительное вдыхание которого может способствовать развитию рака горла и носа.Посуда с антипригарным покрытием: она содержит высокий уровень перфторокаприловой кислоты. Это вещество негативно влияет на работу щитовидной железы.Нафталин: может вызвать разрушение эритроцитов.Освежители воздуха: они содержат в большом количестве формальдегид, который чреват онкозаболеваниями, в частности, раком горла.Кнопочные батарейки: они опасны тем, что их могут проглотить как дети, так и животные.