Названы распространенные причины звона в ушах
Если у вас периодически звенит в ушах, это наверняка вас сильно раздражает.
Оказывается, 1 человек из каждых 10 время от времени имеет неприятности с шумом, который слышит только он. Звон в ушах может быть похож на отдаленный гул или шелест, щелчки или тонкий писк. В любом случае, это не только неприятно, но и не очень полезно: от таких фантомных звуков у вас может разболеться голова и даже подняться давление. Почему же этот шум возникает?
Причин может быть несколько.
Скопление серы в ушных раковинах.
Периодическое посещение мест, где слишком громко (концерты, шумные производства).
Прием некоторых видов антидепрессантов.
Заболевания сосудов головы и шеи.
Отит.
Вегетососудистая дистония.
Гипертония.
Возрастное снижение остроты слуха.
Если у вас периодически шумит в ушах, вам необходимо обратиться к врачу – и, возможно, не к одному, ведь причины шума в ушах разнообразны. На заметку: звон в ушах может вызываться даже шизофренией!
Если врачи не выявили у вас никакого заболевания, предлагаем вам приемы, которые смогут уменьшить дискомфорт.
— Вытеснение. В тот момент, когда вы ощущаете звон в ушах, создайте вокруг себя белый шум. Например, включите вентилятор, телевизор (слегка приглушив звук), стиральную машину. Есть вероятность того, что реальный звук «вытеснит» воображаемый. Белый шум помогает мозгу подавлять фантомный шум.
— Беруши. Это не всегда хороший выход, но иногда беруши действительно помогают устранить звон в ушах.
— Антистресс. Возможно, ваша нервная система нуждается в отдыхе? Попробуйте применять методы управления стрессом и высыпаться, и звон в ушах может пройти сам собой.
— Музыкотерапия. Эта терапия может помочь вам снять симптомы фантомного шума.
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