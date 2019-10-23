Названы распространенные причины звона в ушах

Как избавиться от звона в ушах.Если у вас периодически звенит в ушах, это наверняка вас сильно раздражает.Оказывается, 1 человек из каждых 10 время от времени имеет неприятности с шумом, который слышит только он. Звон в ушах может быть похож на отдаленный гул или шелест, щелчки или тонкий писк. В любом случае, это не только неприятно, но и не очень полезно: от таких фантомных звуков у вас может разболеться голова и даже подняться давление. Почему же этот шум возникает?Причин может быть несколько.Скопление серы в ушных раковинах.Периодическое посещение мест, где слишком громко (концерты, шумные производства).Прием некоторых видов антидепрессантов.Заболевания сосудов головы и шеи.Отит.Вегетососудистая дистония.Гипертония.Возрастное снижение остроты слуха.Если у вас периодически шумит в ушах, вам необходимо обратиться к врачу – и, возможно, не к одному, ведь причины шума в ушах разнообразны. На заметку: звон в ушах может вызываться даже шизофренией!Если врачи не выявили у вас никакого заболевания, предлагаем вам приемы, которые смогут уменьшить дискомфорт.— Вытеснение. В тот момент, когда вы ощущаете звон в ушах, создайте вокруг себя белый шум. Например, включите вентилятор, телевизор (слегка приглушив звук), стиральную машину. Есть вероятность того, что реальный звук «вытеснит» воображаемый. Белый шум помогает мозгу подавлять фантомный шум.— Беруши. Это не всегда хороший выход, но иногда беруши действительно помогают устранить звон в ушах.— Антистресс. Возможно, ваша нервная система нуждается в отдыхе? Попробуйте применять методы управления стрессом и высыпаться, и звон в ушах может пройти сам собой.— Музыкотерапия. Эта терапия может помочь вам снять симптомы фантомного шума.