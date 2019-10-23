Врачи подсказали, как «подтянуть» лицо в домашних условиях

Дерматологи нашли самый дешевый способ омоложения.Омолодить лицо вполне возможно без использования дорогостоящих косметологических и пластических процедурТакое заключение сделали сотрудники Северо-Западного университета в Иллинойсе (США).Американские ученые установили: чтобы выглядеть моложе без вмешательства пластических хирургов, достаточно по полчаса в день заниматься мимической гимнастикой. В пользу такого вывода говорят данные эксперимента с участием 16 женщин в возрасте от 40 до 65 лет.В течение 20-недель эти женщины вместе с инструкторами выполняли комплекс из 32 мимических упражнений. В дальнейшем еще на протяжении 20 недель они делали лицевую гимнастику уже дома, занимаясь по полчаса в день. При этом участниц постоянно фотографировали.Снимки женщин, сделанные в разные моменты эксперимента, показывали для оценки предполагаемого возраста сторонним дерматологам. Первоначально те предположили, что средний возраст участниц составляет 50,8 лет. Когда внешний вид женщин попросили оценить после курса мимической гимнастики, рецензенты уже предположили, что им, в среднем, чуть более 48 лет.Возможно, это и есть недорогой и безопасный способ омоложения, заметил ведущий автор исследования Мурад Алам. По его словам, благодаря лицевой гимнастике подкожные мышцы становятся более развитыми и делают лицо более объемным, что и дает эффект молодости.