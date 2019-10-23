Названы продукты, которые можно есть по ночам

Яйца обладают сбалансированным составом.Если жизнь складывается так, что приходится перекусывать по ночам, обратите внимание на эти продукты. Их употребление не портит ни сон, ни фигуру.В частности, научные специалисты рекомендуют тем, кто открывает ночью холодильник, держать там белое мясо птицы – к примеру, ту же куриную куртку. Такое мясо содержит триптофан, называемый также аминокислотой хорошего настроения. При его дефиците у человека появляются проблемы со сном, с сосудами и сердцем,Также можно смело употреблять ночью кефир – этот продукт эффективно утоляет голод и улучшает пищеварение, можно не бояться прибавить в весе. Еще один не калорийный, при этом полезный, насыщенный витаминами продукт, подходящий для ночного перекуса, — тыква.Не станет большой нагрузкой для пищеварения в ночное время рыба. Большинство сортов рыбы содержит витамин B6, необходимый для синтезирования в организме мелатонина, гормона сна.Куриные яйца обладают сбалансированным составом, они быстро утоляют голод и не перегружают желудок. Кроме того, яйца помогают бороться с кислотным рефлюксом, симптомом которого является изжога, не дающая спокойно спать.Помимо того, ночью вполне допустимо съесть один банан. Бананы содержат калий и магний, которые естественным образом расслабляют мышцы. Еще в бананах много триптофана.