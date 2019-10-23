Названы продукты, которые можно есть по ночам
Если жизнь складывается так, что приходится перекусывать по ночам, обратите внимание на эти продукты. Их употребление не портит ни сон, ни фигуру.
В частности, научные специалисты рекомендуют тем, кто открывает ночью холодильник, держать там белое мясо птицы – к примеру, ту же куриную куртку. Такое мясо содержит триптофан, называемый также аминокислотой хорошего настроения. При его дефиците у человека появляются проблемы со сном, с сосудами и сердцем,
Также можно смело употреблять ночью кефир – этот продукт эффективно утоляет голод и улучшает пищеварение, можно не бояться прибавить в весе. Еще один не калорийный, при этом полезный, насыщенный витаминами продукт, подходящий для ночного перекуса, — тыква.
Не станет большой нагрузкой для пищеварения в ночное время рыба. Большинство сортов рыбы содержит витамин B6, необходимый для синтезирования в организме мелатонина, гормона сна.
Куриные яйца обладают сбалансированным составом, они быстро утоляют голод и не перегружают желудок. Кроме того, яйца помогают бороться с кислотным рефлюксом, симптомом которого является изжога, не дающая спокойно спать.
Помимо того, ночью вполне допустимо съесть один банан. Бананы содержат калий и магний, которые естественным образом расслабляют мышцы. Еще в бананах много триптофана.
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Добавил kruzka в категорию Гастроэнтерология
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