Медики назвали основные симптомы гастрита

Симптом, который важно вовремя заметить — резкая потеря веса.Гастрит — очень неприятное состояние, представляющее собой воспаление слизистой оболочки желудка.К сожалению, многие принимают его первые симптомы за расстройство желудка или последствия переедания и не обращаются к врачу.Окончательно установить, страдаете ли вы гастритом, можно только с помощью эндоскопии, но есть некоторые ранние признаки, на которые обязательно стоит обратить внимание — и обратиться к врачу.Вздутие животаСуществуют десятки причин, по которым желудок как бы увеличивается в размерах — и в большинстве своем они совершенно безопасны. Но если вы чувствуете вздутие едва ли не после каждого приема пищи, или если ваш организм таким образом отзывается на большинство привычных блюд, скорее всего, вам стоит обратиться к врачу.ИзжогаПри гастрите в кишечнике обычно образуется избыточно много особенных бактерий, Helicobacter pylori в своих кишках. В норме желудок, вырабатывая кислоту для переваривания пищи, одновременно производит и специальную смазку, которая предохраняет стенки от повреждений. Бактерии же могут нарушить производство это естественной защиты, изменить активность ферментов и вызывать симптомы изжоги. Поэтому обязательно обратитесь к врачу, если в последнее время часто чувствуете жжение в области пищевода.Вы быстро наедаетесьЕсли для того, чтобы почувствовать себя сытой, вам теперь достаточно половины или даже трети привычной порции, не спешите радоваться: это вполне может оказаться симптомом болезни. При гастрите желудок легче накапливает газы, которые и вызывают чувство полноты и насыщения.Дефицит витамина B12Этот витамин необходим для поддержания здоровья и нормального уровня энергии. В норме мы получаем его из мяса, яиц и молочных продуктов, но бактерии Helicobacter pylori могут нарушить способность организма вычленять этот витамин.Потеря весаЕще один симптом, который важно вовремя заметить — резкая потеря веса. Он часто вызван тем, что из-за дискомфорта (чувство тяжести, изжога, тошнота, вздутие) люди стараются есть как можно реже. Кроме того, снижение аппетита и быстрое насыщение также приводят к тому, что вес начинает снижаться. Обратитесь к врачу, если вы начали терять вес без специальных усилий!ТошнотаТошнота — еще одно проявление гастрита. Этот симптом часто сопровождает расстройство желудка, однако если вы чувствуете тошноту часто, если оно сопровождает едва ли не каждый прием пищи, обязательно обратитесь к врачу!