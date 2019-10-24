Кардиологи назвали продукты, «убивающие» сердце

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Названы самые вредные продукты при заболеваниях сердца.Здоровое питание необходимо всем, но особенно тем, кто страдает от сердечнососудистых заболеваний, отмечает Наталья Костина-Кассанелли в книге «Очищаем сосуды, суставы, печень, кровь. 1000 народных способов лечения».Перечисленные ниже ингредиенты опасны для сердца.Насыщенные жиры: жиры в мясе и в других органах мясных животных, яичных желтках, молочном жире, куриной коже, картофеле фри и другом жареном фастфуде, пальмовом и пальмоядровом масле и масле других тропических растений.Трансжиры: гидрогенизированные жиры во многих продуктах и маргаринах; многие продукты во фритюре и фастфуд – пончики, пирожные, кондитерские изделия, крекеры и закуски на ходу.Холестерин: печень и другие органы мясных животных, желтки, жирное мясо, куриная кожа, молочные жиры (масло, сливки и т. д.).Натрий: соль, соевый соус, супы (сухие, в кубиках, банках), готовые приправы для первых и вторых блюд, соленья, колбасные изделия и сыры, фастфуд, закуски на ходу типа чипсов.Фруктоза: сладкие продукты и напитки, содержащие так называемый высокофруктозный кукурузный сироп (обязательно проверяйте его наличие в составе продуктов!).Сахар: сахар и продукты, включающие его.