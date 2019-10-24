Дерматолог рассказал, от какой пищи появляются морщины

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Некоторые продукты вредны для кожи лица.Если вы хотите сохранить молодость, вам следует в первую очередь внимательно изучить ваши повседневные привычки — и все это начинается с вашей пищи. Избегая определенных продуктов, вы можете помочь сохранить свою кожу безупречной и без морщин.Вот список продуктов, которые вы должны убрать из меню, если хотите достичь идеального цвета лица:Когда вы едите слишком много соли, натрий поглощает воду из ваших клетках, вызывая «высыхание» вашей кожи. Вы, наверное, заметили это, когда съели что-то слишком соленое. Помимо того факта, что морщины появляются более выраженными на высушенной коже, дегидратированное тело быстрее устает, что приводит к желтоватой коже. Поэтому лучше держать количество соли в пределах нормы.Мясо, которое переваривается или слегка подгорело, вредно для вашей кожи и тела. Это особенно касается красного мяса. Когда мясо пережарят, оно содержит углеводороды, которые уменьшают количество коллагена в вашей коже. Поскольку коллаген является структурным белком, который придает вашей коже эластичность, это плохая новость для вашего лица. Поэтому следите за своим барбекю и избегайте слишком долгого приготовления мяса.Рафинированный белый сахар не особенно хорош для вашего здоровья, а также не помогает вашей коже. Сахар присоединяется к коллагену, сводя к минимуму его эффект и в результате чего кожа сухая, менее эластичная и более восприимчивая к морщинам с течением времени. Поэтому лучше выбрать не рафинированный сахар или натуральные заменители, такие как стевия или сироп агавы. Выпекайте дома с ингредиентами, которые вы знаете, вместо того, чтобы покупать конфеты и пирожные в магазине.У нас у всех было утро после бурной вечеринки, и вы наверняка замечали, что ваша кожа вряд ли выглядит лучше в эти дни. Помимо того, что ваша кожа выглядит бледной, усталой и сухой, алкоголь делает ваши морщины более очевидными. Это, безусловно, одна из веских причин пить в меру!Внесение этих простых изменений в ваши привычки должно помочь вам поддерживать сияющую, молодую кожу. Мы надеемся, что эти трюки будут полезны вам!