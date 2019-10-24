Врачи подсказали, как избавиться от головной боли без таблеток
Если разболелась голова, помогут травы.
1 ст. ложку сухой травы зверобоя залейте 1 стаканом воды и прокипятите 10 минут на слабом огне. Настаивайте 30 минут, процедите и пейте по 1/4 стакана 3 раза в день.
1 ст. ложку сухих цветков ромашки залейте стаканом кипятка, настаивайте в течение часа, процедите и пейте по 1/2 стакана 2 раза в день.
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