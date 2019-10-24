Врачи подсказали, как очистить кишечник без вреда для здоровья

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Названа специя, которую нужно употреблять ежедневно.Давно уже получила распространение специя, популярная в индийской кухне, – куркума. Что, если вы станете добавлять ее ежедневно? По данным научных исследований, эта пряность чрезвычайно полезна и способствует долголетию, красоте и хорошей фигуре.Известно, что корень куркумы – мощный антиоксидант, а сама специя богата кальцием, железом, витаминами С и группы В, йодом, фосфором, эфирным маслом, лактоном и другими ценными компонентами.Кроме того, куркума превосходно «чистит» наш организм, выводя шлаки с токсинами и поддерживая в кишечнике нормальную микрофлору.Также куркума может содействовать снижению кислотности желудочного сока, так что ей не стоит пренебрегать людям с язвой желудка.Диабетикам она помогает бороться с лишним сахаром в крови. Если имеются заболевания суставов, куркума тоже может помочь облегчить симптомы. Кроме того, куркума действует как гепапротектор, что принципиально важно при заболеваниях печени.Множество полезных функций делают эту пряность в сущности почти незаменимым снадобьем. Куркума проявляет себя как мощное противовоспалительное и антисептическое средство, стимулирует выработку желудочных ферментов, улучшает пищеварение, помогает сбрасывать лишний вес. В результате потребления куркумы калории из съеденной пищи будут трансформироваться не в жир, а в энергию.